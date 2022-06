HONORABLES ENCEINTEURS ET CARNASSIERS MIDAYIHOMIN !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! A l’approche des élections législatives, pour lesquelles nul ne sait qui le propriétaire du cheval blanc et du baobab reconduira, la bataille pour la disqualification va de plus en plus se nicher au creux de l’alcôve de mes honorables Neveux députés. Sinon d’où vient-il que mes petits neveux du quotidien Le Potentiel parlent de scandale à leur manchette l’autre fois, juste parce qu’un député dont le devoir est d’aimer profondément le peuple et à fortiori sa famille, et surtout sa belle-famille, a poussé l’amour de cette dernière jusqu’à enceinter une sœur de sa femme ? Et comble de prévenance, pour éviter toute détresse émotionnelle à sa chère épouse et à sa tendre belle-sœur, il aurait fait avorter cette dernière…Amour du peuple, quand tu nous tiens !

Et voilà qu’hier encore un autre journal de la place dénommé Le Soleil Benin s’est levé avec mordant en titrant à sa manchette : " Un député BR a mordu grièvement sa femme". Apparemment mes petits Neveux de cette rédaction n’ont jamais encore connu ce qu’on appelle amour charnelle, sinon de quoi s’offusquent-il que l’honorable veuille gouter à sa femme, pour en jouir à pleine dent ?

Et vous tous mes Neveux et Nièces pagailleurs, qui pensez que ces fuites dans la presse sont l’œuvre de femmes…mordues de dénonciation ou d’épouses exclusives non partageuses, vous serez les seuls à répondre aux convocations de l’INF de ma Nièce Claudine…

Votre Oncle AGBAYA

2 juin 2022 par