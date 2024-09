Gernot Rohr évoque la blessure de Tijani avant le Nigéria

En préparation pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025, les Guépards du Bénin ont enregistré la mauvaise nouvelle de la blessure de Mohamed Tijani. Ce mardi 03 septembre 2024, Gernot Rohr, le sélectionneur national, a donné quelques nouvelles du défenseur.

Encore trois jours et Gernot Rohr et ses poulains démarreront la course pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Ils affronteront en premier le Nigéria le 07 septembre avant la Libye le 10 septembre prochain. Face aux Super Eagles, un forfait semble déjà très sûr. Il s’agit notamment du défenseur central, Tijani Mohamed.

Gernot Rohr l’a confirmé ce mardi à Abidjan alors que le groupe continue de se préparer. "On est un peu inquiet pour sa participation au Nigeria, mais peut-être pour le deuxième match. On travaille pour qu’il soit rapidement rétabli de son entorse à la cheville.", a déclaré le sélectionneur du onze national.

Si l’état de Tijani Mohamed inquiète, la bonne nouvelle ce mercredi, est que le groupe est désormais au complet à l’hôtel Sofitel Ivoire d’Abidjan. D’après les échos qui nous sont parvenus, Steve- Warren Traoré et Jordel Dossou sont les derniers à rejoindre la bande ce mardi soir.

