Georges Collinet désigné pour succéder au trône de Béhanzin

La crise de succession que connait le trône de Béhanzin à Djimè dans la ville d’Abomey connait son épilogue. Le prochain roi a nom, Georges Collinet Béhanzin. Il a été désigné de façon unanime pour siéger sur le trône de ses ancêtres.

Ecarter les principaux protagonistes et porter le choix sur troisième larron pour que Djimè retrouve sa paix habituelle, c’est l’option faite au cours d’une séance qui, selon nos sources, a été facilitée par le chef de l’Etat Patrice Talon. Ainsi, Dah Houehou Wèkèhon Béhanzin et Dah Fingnakoun Béhanzin ont été écartés de la course à la succession. De façon unanime, le choix a été porté sur le transitaire Georges Collinet. Celui-ci sera bientôt intronisé, en succession de Dada Houedogni Gbêhanzin, décédé il y a plus de 10 ans.

Le nouveau roi apprend-on, est un homme de paix. Il a été membre du comité de crise au sein de la famille royale.

F. A. A.

24 janvier 2022 par