FCBE appelle les militants au calme

Suite à des décisions rendues par la Cour suprême, le parti FCBE a perdu deux sièges à Parakou. Dans un communiqué, le Secrétaire Exécutif National (SEN) Paul Hounkpè parle d’une « grande surprise » et appelle les militants et sympathisants au calme.

« Militantes et militants, chers sympathisants, depuis quelques jours, le conseil municipal de Parakou dirigé par notre parti fait la une de l’actualité parce que visé par des recours qui ont conduit à notre grande surprise à l’annulation des sièges de deux de nos conseillers et à l’injonction de reprise de l’élection des responsables dudit conseil », peut-on lire dans le communiqué du Secrétaire Exécutif National.

Prenant acte de ces décisions subites de la haute juridiction, le Bureau Exécutif National du parti rassure les militantes et les militants « qu’il suit avec calme et beaucoup d’attention la situation créée par ces annulations ainsi que leurs conséquences sur la composition de l’exécutif du conseil municipal ».

« Se démarquant toutefois totalement de tout acte de violence et ou de vandalisme, le parti réaffirme son attachement au respect des lois et institutions républicaines », indique Paul Hounkpè.

Soucieux du dénouement heureux de la situation, « le Bureau Exécutif National appelle les militants et sympathisants à l’union sacrée et au calme ».

A en croire Paul Hounkpè, le Bureau Exécutif National « loin d’être ébranlé par les décisions successives de la Cour, travaille d’arrache-pied pour trouver une solution équitable afin que l’équipe municipale de la ville soit le reflet des résultats issus des urnes ».

A cet effet, souligne-t-il, le Bureau Exécutif National « n’écartera aucune possibilité dans les discussions pour que la volonté des militantes, militants et sympathisants transparaisse même après ces décisions ».

Le Bureau Exécutif National invite « tout le monde à la sérénité et surtout au calme afin de lui permettre d’être plus efficace dans ses stratégies ».

A.A.A

10 août 2020 par