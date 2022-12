Extrait des propos du Chef de l’Etat devant les partenaires sociaux

La rencontre entre le Chef de l’Etat Patrice Talon et les partenaires sociaux élargie au patronat béninois s’est tenue, mardi 06 décembre 2022, au Palais de la Marina. Voici l’extrait des propos du président à cette importante séance sur la revalorisation des salaires.

« Nous nous étions promis nous revoir en novembre, mais le temps qu’on s’est donné pour rendre la copie n’a pas suffi. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons été rattrapés tous par les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous devions nous rassurer que la situation globale, notre situation propre ne nous mettrait pas en difficulté durablement et il a fallu analyser notre situation propre et la situation du monde avec attention pour faire les projections nécessaires avant de nous engager dans la dernière ligne droite des propositions à faire pour le relèvement des salaires des agents publics ; des choses qui, une fois arrêtées, décidées et mises en œuvre, on ne peut plus faire demi-tour. Et nous avons convenu de vous faire le point, présenter ce qui a été possible de retenir, vous le soumettre, recevoir vos suggestions et voir dans quelle mesure nous trouverons bien soit un consensus avant de soumettre tout cela au grand jury de demain, mercredi, conseil des ministres. Vous savez très bien que nous sommes confrontés, l’Etat, nous tous ensemble, et principalement l’équipe gouvernementale qui a la charge de gérer ; pour l’intérêt général, nos ressources à nous tous pour faire face à tous nos problèmes, problème d’infrastructures, problème de formation, problème de santé, problème de sécurité, problème d’emploi, mais comme tout cela n’exclut pas le quotidien de chacun, le pain quotidien, il est tout à fait normal, que dans l’assiette pour la répartition des ressources publiques nous tenions compte de ce que il faut faire pour améliorer le quotidien de chacun sans renoncer à ce qui concerne notre vie à nous tous et qui détermine notre évolution et la sortie de la pauvreté. Il y a des investissements si on ne les fait jamais, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières petits-enfants vivrons le même sort que nous, une pauvreté sans fin », a indiqué le Chef de l’Etat Patrice Talon, mardi 06 décembre 2022, à la rencontre avec les centrales syndicales et le patronat béninois sur la revalorisation des salaires.

M. M.

7 décembre 2022 par ,