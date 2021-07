Evelyne Quenum et son équipe installées

La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé Mewanou a procédé, mardi 27 juillet 2021, à l’installation de la nouvelle équipe de l’Autorité Centrale en matière d’Adoption Internationale (ACAIB).

Nommés en conseil des ministres le 16 juin dernier, les nouveaux membres de l’Autorité Centrale en matière d’Adoption Internationale (ACAIB) ont été installés dans leur fonction, mardi 27 juillet 2021.

« Le choix porté sur vos personnes respectives dénote sans doute de votre capacité à assumer pleinement la responsabilité qui est désormais la vôtre dans cette protection spécifique de l’enfant au cœur des préoccupations du Gouvernement », a indiqué la ministre des Affaires sociales et de la microfinance aux nouveaux membres lors de leur installation.

La ministre a exhorté chacun des membres à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’accomplissement de leur mission. Une mission que les membres doivent remplir avec efficacité, abnégation et dévouement, a exhorté Véronique Tognifodé Mewanou.

S’exprimant au nom des membres, Evelyne Quenum, présidente de l’ACAIB a souligné que la nouvelle mandature s’engage à conduire ses missions selon la vision politique du gouvernement béninois en matière de protection des enfants.

La présidente de l’ACAIB n’a pas manqué de réitérer son engagement pour l’atteinte des objectifs fixés.

Evelyne Quenum, la nouvelle présidente de l’ACAIB a été Conseillère Technique aux Affaires Administratives de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

