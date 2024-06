Enfin une victoire pour les Guépards de Gernot Rohr

Ils l’ont fait. Les Guépards du Bénin viennent de mettre fin à une série de 15 matchs sans victoire. Les poulains de Gernot Rohr ont réussi à infliger une défaite au Rwanda ce soir au stade Félix Houphouet-Boigny pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Enfin, les supporters de l’équipe nationale peuvent avoir le sourire aux lèvres. Les Guépards ont logiquement réussi leur coup ce jeudi face au Rwanda dans une rencontre qui entrait dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec un très beau jeu proposé tout au long de la partie, les hommes de Gernot Rohr s’en sont sortis grâce à but inscrit par Dodo Dokou.

Servi par Jordel Dossou sur corner à la 36e minute, Dokou frappe du plat du pied et ouvre la marque. Malgré les assauts des Rwandais en fin de partie, le Bénin n’a pas cédé. Victoire 1-0 pour le onze national avant de retrouver le Nigéria le 10 juin.

C’est le premier succès de Gernot Rohr en tant que sélectionneur béninois depuis sa nomination en janvier 2023. En attendant les autres rencontres, le Bénin (4 pts) est pour le moment deuxième du Groupe C derrière le Rwanda (4 pts) et devant l’Afrique du Sud (3 pts) et le Nigéria (2 pts).

