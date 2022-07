Emmanuel MACRON rassure du soutien de la France

Le Bénin peut compter sur l’appui de la France pour faire face aux attaques terroristes. Le président français, Emmanuel MACRON au cours de la conférence de presse conjointe animée ce mercredi 02 juillet 2022 à Cotonou, a répondu favorablement à la demande du chef de l’Etat Patrice TALON.

Depuis quelques mois, le Bénin subit des attaques récurrentes de groupes terroristes dans la région septentrionale. Pour arriver à bout de cette menace, le chef de l’Etat a sollicité l’appui de la France. Le président français Emmanuel MACRON au cours de sa visite a rassuré les autorités béninoises à faire face à la menace. « La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace. Elle le sera en répondant à vos demandes. Nous l’avons toujours fait. Notre appui sera d’abord civil, s’inscrivant en appui aux stratégies de développement des zones les plus vulnérables et les plus exposées à l’implantation des groupes terroristes, et sur le plan sécuritaire conformément à la réorganisation adoptée à l’ensemble de la région. Nous serons au rendez-vous pour répondre à votre demande en termes de formation, […], en termes d’équipements dont certains seront livrés incessamment », a rassuré le président français.

Pour ce qui concerne les équipements plus sophistiqués (drones, matériels de surveillance, etc), le président français a rassuré de l’appui de son pays dans les prochaines semaines. Cette demande selon Emmanuel MACRON, est légitime. La France poursuit-il, va aider le Bénin à structurer cette partie de sa défense si l’on veut répondre efficacement aux besoins du pays dans l’avenir.

F. A. A.

