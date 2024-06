Elle mise par erreur, et remporte des millions au Loto Fortune

Le jeu Loto Fortune de la Loterie nationale du Bénin (LNB) fait encore des heureux gagnants. Marius AKLASSATO et Clarisse ATINDEHOU ont remporté respectivement 01 million et quatre millions neuf cent quatre-vingt dix-sept mille cinq cents (4. 997. 500) fin mai 2024.

Deux nouveaux gagnants du jeu Loto Fortune de la LNB. Il s’agit de Marius AKLASSATO, habitué des produits de la LNB depuis environ 05 ans, et qui fait souvent des mises de 300 francs CFA. Pour ses mises quelques fois rares, il a eu plusieurs fois la chance de remporter des gains inférieurs à 01 million de francs CFA. Selon son témoignage, c’est une seule fois que la chance lui a souri, et il a gagné la somme de 01 million, avant de remporter pour la seconde fois en mai 2024, un nouveau gain de 01 million de francs CFA, grâce aux numéros 62 82.

Clarisse ATINDEHOU quant à elle, n’a jamais cessé de jouer au Loto Fortune, malgré l’opposition de son mari. Selon son témoignage, c’est la série "two sûr" (NAP 2) qu’elle a l’habitude de jouer sur une période de une semaine au moins. Mais le jour de sa victoire, alors qu’elle venait de remporter un premier gain de 25.000F à 11h, elle se trompe et fait une mise de 19. 990F, au lieu des 300F habituels, parce qu’elle voulait répéter le jeu. Elle informe l’oncle de son mari avec qui elle joue le jeu. Ce dernier la conseille de se rendre dans une agence de la LNB pour l’annulation ; mais le temps de s’y rendre, c’était déjà trop tard. Le temps accordé aux annulations avait expiré. Les larmes aux yeux, elle retourne chez elle, et va se coucher. A 14h, l’oncle la réveille et l’embrasse, puis l’informe qu’elle avait remporté le jeu "NAP2 (Two sûr"). Incrédule, Clarisse ATINDEHOU ne sera rassurée que par le résultat qui confirme sa victoire. « Je suis très heureuse. C’est la première fois que je remporte une grosse somme d’argent », a confié l’heureuse gagnante à l’occasion de la cérémonie de remise de chèque

A travers ces derniers résultats, la LNB opère encore des changements non seulement dans la vie de ces deux heureux gagnants, mais également dans la vie de leurs familles

F. A. A.

2 juin 2024 par