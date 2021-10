Édouard NDUWIMANA au cabinet de Louis VLAVONOU

En visite de travail au Bénin depuis quelques jours, le Médiateur de la République du Burundi, Édouard NDUWIMANA a été reçu, ce mercredi 27 octobre 2021, par le chef du parlement béninois, Louis VLAVONOU.

La lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, le chômage des jeunes et plusieurs autres sujets d’intérêts communs étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités.

L’objectif de la visite selon Médiateur du Burundi, est d’échanger sur les missions des institutions de façon générale, et leur contribution au renforcement de la paix et la cohésion sociale dans les pays à travers la mise en place des mécanismes locaux de dialogue et de prévention des conflits. En marge des travaux avec son homologue béninois, il était important selon Édouard NDUWIMANA, de rencontrer le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis VLAVONOU, non seulement en tant qu’ancien vice-président de l’Assemblée nationale du Burundi, mais aussi parce que l’Assemblée nationale et les institutions de médiation ont des missions communes, et constituent des intermédiaires entre l’administration et les citoyens.

« Le Burundi est un pays aujourd’hui qui est stable, qui a la paix, la sécurité », s’est réjoui Édouard NDUWIMANA. Il a salué les efforts des partenaires dont le Bénin pour leurs efforts. « Le Bénin a toujours été à nos côtés et nous l’avons informé qu’aujourd’hui, le Burundi a retrouvé la paix grâce à ces efforts conjugués et qu’aujourd’hui nous faisons face au combat commun et les défis qui sont communs dans le monde aujourd’hui : la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, le chômage », a confié le Médiateur de la République du Burundi. Il était important selon le Médiateur, d’évoquer tout cela à l’occasion d’une visite avec le président de l’Assemblée nationale.

