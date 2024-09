ESM-BENIN : les étudiants en Licence font leur rentrée

Après quelques semaines de vacances, les activités pédagogiques reprennent à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Les étudiants en Licence3 ont effectué la rentrée académique 2024-2025 ce lundi 02 septembre 2024.

L’année académique 2024-2025 s’ouvre à l’Ecole Supérieure de Management, avec la rentrée des étudiants en Licence3. Les activités pédagogiques ont repris ce lundi 02 septembre 2024. C’est dans la joie et la ferveur totale que les étudiants et leurs enseignants se sont retrouvé pour le compte de la nouvelle année qui s’annonce encore plu florissante avec de meilleurs résultats. Seul défi, maintenir haut le flambeau de la prestigieuse école comme l’avaient fait leurs aînés les années précédentes, se hissant aux rangs des meilleurs à travers tout le Bénin ; 1ers au plan national dans plusieurs filières de formation.

Selon une programmation de l’administration de ESM-BENIN, après les étudiants en Licence3, ceux de la Licence2 effectueront leur rentrée le 30 septembre prochain, suivis des étudiants de la 1ère année qui effectueront quant à eux, leur rentrée le 14 octobre 2024.

Pour cette nouvelle rentrée, la campagne d’orientation et d’octroi de demi-bourses ouverte le 19 août dernier, se poursuit sur tous les sites à travers le Bénin. Cette campagne offre la possibilité aux nouveaux bacheliers, de bénéficier jusqu’à 50% de bourse pour leur formation.

Les offres de formation en Licence Cours du jour et Cours du soir, conduisent aux grades de Licence et Master professionnels, et sont disponibles également dans les 06 nouvelles filières à savoir, Génie civil, Eau et Assainissement ; Sciences Juridiques ; Sciences Economiques et de Gestion ; Sciences Politiques ; l’Administration Générale ; et l’Administration des Finances.

ESM-BENIN est ouverte aux titulaires du Baccalauréat et à toute personne soucieuse de construire sa vie professionnelle à travers une formation orientée. Grâce au leadership et à la clairvoyance du promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO, d’importants atouts sont mis en place pour conduire les jeunes diplômés vers un emploi indépendant ou salarié.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

3 septembre 2024 par