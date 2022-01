Deux responsables du MESRS exclues pour 5 ans

Un marché d’appel d’offres national relatif à l’acquisition de feuilles de composition pour l’examen du Baccalauréat de l’année 2021 est la cause de sanctions pour deux dames cadres du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

La Personne responsable des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mme Mariham Dolores Barra et la Déléguée de contrôle des marchés publics près le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mme Angéline Videgla Bio Yerima ont été exclues de la commande publique en République du Bénin pour une durée de cinq (05) ans à compter du 07 janvier 2022 au 06 janvier 2027.

L’ Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sanctionné ces deux cadres féminins du MESRS pour « défaut d’application du professionnalisme et la vision des principes d’économie et d’efficacité, d’égalité de traitement et de transparence dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres national » n°034/MERS/CAB/PRMP/ du 26 mars 2021 (F_DOB 765589) relatif à l’acquisition de feuilles de composition pour l’examen du Baccalauréat session 2021. « Les prix proposés par l’établissement BATA GROUP se révèlent plus bas que ceux retenus dans le Répertorie des Prix », indique la décision de l’ARMP.

