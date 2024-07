Deux officiers de la Marine nationale, un commissaire et un contrebandier en prison

Les membres de l’équipage du bateau SPSL UDEME échoué à la plage de Fidjrossè, dimanche 30 juin 2024, ont été présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (CRIET) lundi 08 juillet 2024. Deux officiers de la Marine nationale, un commissaire de police, et un contrebandier ont été également écoutés et déposés en prison.

En plus des 14 membres de l’équipage, le dossier relatif au navire échoué à la plage de Fidjrossè, dans la nuit du dimanche 30 juin 2024, implique 02 agents de la Marine nationale à savoir, un lieutenant de Vaisseau major et un capitaine de frégate. Un commissaire de police serait également impliqué. Tous ces accusés ont été présentés lundi 08 juillet 2024 au procureur de la CRIET. Selon Peace FM, les fonctionnaires de la Marine et de la police sont poursuivis pour abus de fonction. Les membres de l’équipage quant à eux sont poursuivis pour des faits de contrebande, de pollution des eaux et de navigation sans autorisation. Le contrebandier est poursuivi pour sa part, pour trafic de produits pétroliers.

Placés en détention provisoire, leur procès selon nos sources, est prévu pour le 14 août prochain.

F. A. A.

