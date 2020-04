Deux notaires recouvrent leur liberté

Déposés à la prison civile de Missérété en janvier dernier pour une affaire de parcelles, deux notaires ont recouvré la liberté, ce lundi 27 avril 2020.

Les notaires ont été écoutés à la Brigade économique et financière (BEF) et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avant d’être jetés en prison. Leur audience a été fixée courant mars 2020.

Le dossier a été finalement vidé ce lundi 27 avril par la CRIET et les deux notaires ont été libérés.

Cette affaire de parcelles à Cotonou date de plusieurs années.

