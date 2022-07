Deux employés acquittés après 05 ans de détention provisoire

Le tribunal de Cotonou a acquitté ce mardi 19 juillet 2022, un agent de sécurité et un chauffeur employés dans le domicile d’un particulier. Les mis en cause ont été accusés par leur ancien patron du vol d’une somme de 25 millions de francs CFA.



Relaxe pure et simple pour un agent de sécurité et un chauffeur ce mardi au tribunal de Cotonou. Les deux sont poursuivis par leur ex patron dans une affaire de vol de 25 millions de francs CFA. Ceci, en raison de leur train de vie, et de leurs réalisations au moment de la disparition des sous. L’un aurait investi dans l’achat une moto, et l’autre dans le commerce.

A l’audience ce mardi, aucune preuve n’a été exhibée pour confondre les deux accusés. En détention provisoire depuis 05 ans, ils ont été purement et simplement relaxés.

L’affaire selon l’un des avocats des prévenus, est un pur montage du patron.

Le chauffeur âgé de 32 ans et père de 02 enfants, et l’agent de sécurité, âgé de 66 ans et père de 03 enfants étaient présents au procès.

Le patron plaignant ne s’est pas présenté à l’audience.

F. A. A.

