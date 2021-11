Des tractations pour régulariser la situation des Béninois en Guinée Équatoriale

Les Béninois en situation difficile en Guinée Equatoriale ne sont pas abandonnés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, sur le plateau de la Télévision nationale a rassuré des efforts en cours pour régulariser leur situation.

L’information relative aux exactions dont font l’objet des Béninois en Guinée n’est pas fausse. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a confirmé l’information, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines. « Ce n’est pas une rumeur, peut-être que le mot persécution peut être revu, mais il y a eu des exactions vis-à-vis de quelques Béninois en Guinée Equatoriale », a-t-il confié.

Face à la situation, les autorités béninoises ne sont pas restées les bras croisées. En tant que ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci dit avoir contacté par voie diplomatique, les autorités équato-guinéennes, et que des efforts sont en train d’être faits pour que cette situation se calme.

Des échanges avec celles-ci, le ministre équato-guinéen aurait expliqué que des opérations de rapatriement de migrants en situation irrégulière allaient se faire ; mais Aurélien Agbénonci affirme qu’il était loin d’imaginer qu’il y aurait des cas particuliers qui toucheraient à des compatriotes béninois.

« Nos contacts diplomatiques sont à pied d’œuvre pour pouvoir faire en sorte que la situation soit réglée », a rassuré le chef de ma diplomatie béninoise.

F. A. A.

29 novembre 2021 par