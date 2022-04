Des sacs de farine de blé saisis à Porto-Novo

Une opération de la Direction départementale de l’industrie et du Commerce de l’Ouémé/Plateau a permis de saisir des sacs de 50 kg de farine de blé au marché de Ouando à Porto-Novo

Une cinquantaine de sacs de 50 kg de farine de blé vendus au-delà du prix fixé par le gouvernement dans le cadre des mesures prises pour contenir la cherté des produits ont été saisis au marché de Ouando à Porto-Novo.

« Le prix fixé par le gouvernement est au plus 20 000 FCFA le sac de 50 kg. Malheureusement, il y a certains commerçants au niveau du marché Ouando, qui ont organisé un réseau de surenchère que nous avons démantelé », a expliqué Apollinaire Togbadji, directeur départemental de l’industrie et du commerce de l’Ouémé et du Plateau. La farine de blé saisie qui était vendue à 28.000 francs CFA a été revendue au prix normal aux usagers du marché.

L’opération a été menée dans le marché de Ouando et plusieurs autres boutiques pour contrôler les prix des denrées.

Le gouvernement a pris des mesures en Conseil des ministres pour soulager la peine des populations face à la cherté des produits de grande consommation. Ces mesures consistent en des abattements ou suppression de la TVA sur certains produits et à l’octroi de subventions sur d’autres produits dont les hydrocarbures.

7 avril 2022