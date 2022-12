Des projets pour plus d’eau potable aux populations en 2023

Le gouvernement béninois poursuit la réalisation de l’objectif de disponibilité de l’eau potable pour tous en l’an 2024. Plusieurs projets seront mis en œuvre au cours de l’année 2023 en milieu rural et en milieu urbain.

Avec les réformes menées par le gouvernement de Patrice Talon, des résultats significatifs ont été enregistrés dans le secteur de l’eau en milieu rural et en milieu urbain. Le taux de desserte en milieu urbain est de 42 % à 73,3 %. En milieu urbain, les projets réalisés ont permis de passer le taux de desserte de 53,1 % en 2015 à 70, 02 % en 2021 (soit de 2 611 752 personnes en 2015 à 4 481 617 personnes en 2021).

Dans son budget 2023, le gouvernement a prévu la réalisation de plusieurs projets. Pour le compte du programme d’investissement en milieu rural, il est prévu la mise en œuvre par l’ANAEPMR de quatre (04) projets pour un budget prévisionnel de 131 milliards de francs CFA. Il s’agit du programme AQUA-VIE et le PASAEP 95 dont les contrats signés et approuvés au 30 juin 2022 dépassent 132 milliards de francs CFA. Le contrat du lot 1 est en cours d’attribution pour un montant estimatif de 65 milliards de francs CFA.

A cela s’ajoute le projet de réalisation de 19 SAEPmV sur le financement du budget national et de la BIDC. Une partie des contrats est signée et approuvée pour un coût de près de 13 milliards de francs CFA hors taxes, hors douanes.

L’ANAEPMR va aussi exécuter le projet Equité cofinancé par la Banque Mondiale (financement additionnel et le budget national) ; et le projet de réhabilitation des ouvrages existants, soit 191 AEV en panne. Au terme de ces projets, près de 250 000 personnes additionnelles auront accès à l’eau potable en milieu rural. Le taux de desserte est estimé à 82,6% à fin 2023.

En milieu urbain, 14 projets dont 13 anciens d’un montant total de 107,86 milliards de FCFA seront mis en œuvre. Au titre de ces projets, il y a l’alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé ; l’alimentation en eau potable des infrastructures touristiques Togbin-Adounko-Ouidah (renforcement en eau potable de Akpakpa à partir du champ de forages de Agbokou et environs (Porto-Novo) avec un nouveau système d’AEP). Les systèmes d’alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et leurs environs ainsi que celui de la ville de Parakou et environs seront renforcés. Ce qui permettra de desservir 100 % des populations de ces villes.

A.Ayosso

3 décembre 2022 par