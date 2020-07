Des professionnels de santé malades de la Covid-19

Dans un entretien accordé à la presse, le porte-parole du collectif des syndicats de la santé, Adophe Houssou fait savoir que plusieurs agents de santé seraient malades de la Covid-19.

Dans ses déclarations, le syndicaliste a dénoncé le manque de matériel et d’équipements auquel les agents de santé sont confrontés dans l’exercice de leur profession. « Le personnel médical manque de matériels nécessaires pour sa protection et pour exercer convenablement sa profession au service des patients », a-t-il informé. A en croire Adophe Houssou, les agents de santé ont toujours réclamé le matériel de travail mais sans suite.

Pour le syndicaliste, les bavettes, les gants et autres matériels font défaut, et les professionnels de santé sont « contraints d’utiliser une bavette pendant une semaine alors que les normes recommandent son changement toutes les 4 heures ».

« Beaucoup d’agents de santé sont aujourd’hui infectés et le ministre Hounkpatin en a conscience », a souligné le syndicaliste regrettant le fait que le point des statistiques de Covid-19 ne prenne pas en compte ces personnes, le nombre étant « parfois sous-évalué ».

Selon Adolphe Houssou, le gouvernement du président Patrice Talon « se cache derrière le coronavirus pour ranger les différentes revendications des agents de santé. Il a par ailleurs reconnu que dans dans toutes les administrations, et surtout au ministère de la santé, il y a une pression.

Le Bénin selon le point présenté par le ministre de la santé compte environ 1300 cas confirmés, le tiers guéris, les 2/3 sous traitement, et 21 décès.

F. A. A.

7 juillet 2020 par