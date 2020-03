Des parents d’élèves demandent la fermeture des écoles

La Fédération nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Bénin (FENAPEB) à travers une correspondance en date de ce jeudi 19 mars 2020 invite le ministre des enseignements maternel et primaire à congédier pendant deux semaines au moins, les apprenants pour observer l’évolution de la pandémie dans le pays.

Selon la correspondance adressée au ministre, l’école est un véritable lieu d’attroupements, et de rapide contamination entre apprenants.

La FENAPEB félicite le gouvernement pour les mesures adopté en Conseil des ministres pour éviter la propagation de l’épidémie du Coronavirus dans le pays.

F. A. A.

