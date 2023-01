Des motos pour renforcer la mobilité des forces de sécurité

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, le gouvernement à travers l’Agence de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABEGIEF) a procédé à la remise mardi 17 janvier 2023, de plusieurs engins à deux roues aux forces de défense et de sécurité.

70, c’est le nombre de motos que le gouvernement béninois a mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. L’objectif visé est de leur permettre d’assurer leur mission républicaine de sécurité. Selon un communiqué publié sur le site du gouvernement, 30 motos seront mises à la disposition de l’État-Major Général pour renforcer la mobilité des forces de défenses, 30 aux profits des éléments de la Police Républicaine en service dans les espaces frontaliers et en proie aux attaques terroristes, et 10 motos au profit du Groupement National des Sapeurs-pompiers pour secourir en temps réel les citoyens victimes des accidents ou ceux touchés par des incendies ou autres crises.

La cérémonie officielle de remise a été présidée par Alassane SEÏDOU, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Il avait à ses côtés le directeur de l’ABEGIEF, Marcel BAGLO.

