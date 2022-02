Des équipements sportifs offerts à la Fédération Handisport

La Fédération Handisport du Bénin a reçu ce mercredi 9 février 2022, un lot de matériels sportifs. La remise a été faite par le ministre des Sports, Oswald Homeky et son collègue des Affaires sociales, Véronique Tognifodé.

Des matériels sportifs tels que des paires de genouillères, paires de coudières, boules de masse de 3kg, 4 kg et 5kg, ballons de basketball, jeux de maillots, ont été offerts à la Fédération Handisport du Bénin. Il s’agit d’un don de la direction du Sport et de la Formation sportive du Ministère des Sports. « Le matériel que nous réceptionnons aujourd’hui va permettre à toutes les personnes handicapées de tout le Bénin de profiter de cela et de permettre dans le cadre des compétitions internationales à venir, de compétir d’égal à égal avec les autres paraolympiens d’Afrique et du monde », a déclaré le Président de la Fédération Handisport du Bénin, Abdel Rahman Orou Baré.

La Ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé a félicité son collègue du ministère des Sports pour ce don à l’endroit des personnes handicapées pratiquant le sport. « Cela prouve à quel point vous êtes à l’écoute de vos cibles et particulièrement de nos cibles communes », a-t-elle confié. Véronique Tognifodé a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels et équipements. Le ministre des Sports Oswald Homeky a renouvelé son soutien au Handisport béninois.

A.A.A

