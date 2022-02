Des échanges sur l’augmentation du capital de la BOAD

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience, ce jeudi 10 février 2022, au Palais de la Marina, une délégation de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) conduite par son Président, Serge Ekue.

Patrice Talon et Serge Ekue ont échangé sur l’augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Le président de la BOAD a fait le point de l’opération en cours relative à la question d’augmentation du capital au président de la République Patrice Talon.

« L’opération se déroule dans les meilleures conditions possibles », a souligné M. Ekue.

Serge Ekue a relevé « la convergence des points de vue sur les sujets liés à la BOAD et aux finances internationales ».

La BOAD accompagne le Bénin dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de la sécurité alimentaire, l’habitat social, le tourisme et le capital humain (santé et éducation).

Le Bénin représente 13% du portefeuille de la BOAD.

