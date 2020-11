Des bureaux d’écoute installés au profit des entreprises

Des bureaux d’écoute et d’information sont installés dans tous les départements du Bénin au profit des entreprises ayant soumis leur demande pour bénéficier des mesures de soutien du gouvernement face à la Covid-19.

« A Cotonou, en plus de la Trésorerie départementale du Littoral, les bureaux sont installés à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à la Trésorerie Communale de Cotonou et à l’Agence Cotonou II Akakpa », informe le communiqué du ministère de l’Economie et des Finances en date du 09 novembre 2020.

La liste complète des bureaux est consultable sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances : www.finances.bj.

A.A.A

