Des bouteilles de gaz de mauvaise qualité saisies à Porto-Novo

Une opération conjointe du ministère du commerce et du cadre de vie a permis de saisir, lundi 5 juillet 2021, plus d’une dizaine de bouteilles de gaz destiné au marché de la réfrigération ou climatisation dans la ville de Porto-Novo.

Une campagne de contrôle est lancée contre les commerçants et distributeurs de fluides frigorigènes non agréés. L’objectif est de faire respecter les normes en la matière au Bénin notamment l’arrêté interministériel du 3 novembre 2011 portant règlementation de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des hydrochrolofluorocarbones (Hcfc), hydrofluorocarbones (Hfc) et autres réfrigérants et des appareils et équipements utilisant de telles substances en lien avec le Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone.

C’est dans ce cadre qu’une équipe conjointe du ministère du cadre de vie et du commerce a effectué une opération inopinée dans la ville de Porto-Novo le lundi 5 juillet 2021. Plusieurs irrégularités ont été constatées. Il s’agit du défaut de carte professionnelle de commerçant, d’enseigne commerciale devant renseigner sur les activités exercées, de facturier, l’absence de factures d’achat des produits frigorigènes devant permettre de connaître la provenance des bonbonnes de gaz en vente.

Les distributeurs et commerçants n’ont pas d’agrément mais commercialisent des fluides frigorigènes. Certains ne s’approvisionnent pas auprès des sociétés importatrices agréées au Bénin mais au Nigéria.

La délégation mixte a procédé à des saisies de plus d’une dizaine de bonbonnes de gaz de mauvaise qualité.

Les fluides frigorigènes de mauvaise qualité érodent le circuit de circulation de gaz des véhicules ou appareils électro ménagers et endommagent surtout le condensateur et le compresseur de froid, a indiqué le Point focal suppléant Ozone du ministre en charge du Cadre de vie, Bonaventure Belly Gangbè Kpogodo, au journal La Nation.

L’opération de contrôle va s’étendre aux autres villes de l’Ouémé et du Plateau ainsi que dans tout le Bénin.

6 juillet 2021 par ,