Des bourses russes offertes aux étudiants béninois

Le gouvernement de la Fédération de Russie a mis à la disposition des étudiants béninois au titre de l’année académique 2022-2023 des bourses d’études supérieures. Par communiqué en date du 12 octobre 2021, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe sur les conditions et les dossiers de candidature à déposer au plus tard le 08 novembre 2021. Les filières prioritaires de bourses de coopération russe au Bénin au titre de l’année 2022-2023 sont également disponibles.

