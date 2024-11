Des Officiers de l’armée émerveillés après une visite à la GDIZ

A la faveur d’une visite guidée à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le vendredi 15 novembre 2024, la hiérarchie militaire au Bénin a pu apprécier avec fierté et satisfaction, la transformation industrielle en cours dans le pays depuis quelques années.

A l’initiative du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises (FAB), le Général de Division Fructueux GBAGUIDI, une forte délégation d’Officiers militaires a effectué une visite guidée à la Zone industrielle de Glo-Djigbé le vendredi 15 novembre 2024. La délégation conduite par le ministre de la défense nationale, Alain NOUATIN a visité le parc textile de la zone économique spéciale qui s’occupe désormais de la confection des uniformes des forces de défense et de sécurité, et qui emploie déjà des milliers de jeunes béninois, l’une des unités de transformation de cajou, et plusieurs autres unités de transformation. Très impressionnés par la taille et l’immensité des installations, ces hauts gradés de l’armée béninoise n’ont pas caché leur joie.

« Le Bénin est effectivement entré dans l’ère de l’industrialisation. Nous allons prier pour que cette dynamique se poursuive », c’est ce qu’a confié le Colonel Lambert KPENOU, officier de l’armée à la retraite. Très ravi lui aussi, le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises témoigne de ce que « le pays avance de manière extraordinaire ». « On est fier d’être Béninois », a-t-il laissé entendre.

Ces hauts gradés de l’armée ont eu droit au cours de leur visite, à une séance d’explication avec le Directeur Général de la SIPI-BÉNIN, structure en charge de l’exploitation et de l’aménagement de la GDIZ. La zone selon Létondji BEHETON, couvre une superficie de 1640 Ha. Au terme de la première phase de 400 Ha, 36 investisseurs ont déjà signé des contrats de réservation, et plusieurs autres sont encore attentes. Ces investisseurs selon l’administrateur principal de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, opèrent dans les secteurs tels que la fabrication de produits pharmaceutiques, de tuyauterie, d’emballage, de carreaux, etc.

En plus des Officiers de l’armée, des directeurs centraux et techniques du ministère de la défense nationale, des Attachés de défense près le Bénin de plusieurs pays dont le Niger, le Nigéria ont également participé à cette visite. Elle sera bientôt suivie de celle des sous-officiers et hommes de rang. L’annonce a été faite par le ministre de la défense nationale. L’objectif selon Alain NOUATIN, est de permettre à tous de découvrir les avancées en cours dans le pays.

La sécurisation de la zone, sujet de grande portée a été abordé au cours de la visite du haut commandement militaire.

