Demi-milliard pour le budget de la Haute Cour de Justice

Le projet de budget 2022 de la Haute Cour de Justice est d’un peu plus du demi-milliard FCFA.

La présidente de la Haute Cour de Justice Cécile de Dravo Zinzindohoue a présenté les actions de son institution au titre de l’année 2022 devant la Commission budgétaire de l’Assemblée. Il s’agit notamment du renforcement des capacités des juges et députés membres de la Haute Cour de Justice. « Outiller les juges, c’est organiser des audiences de simulation dans un contexte un peu plus réel qui permet aux juges d’avoir l’habilité, de mieux maîtriser les textes », a indiqué Cécile de Dravo Zinzindohoue.

La Haute Cour de justice célèbrera ses 20 ans d’existence en 2022.

M. M.

1er décembre 2021 par ,