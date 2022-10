Cotonou accueille le Top 100 des entreprises les plus dynamiques du Bénin.

Le 05 novembre 2022, le Bénin à l’instar du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, du Gabon et de plusieurs autres pays de l’Afrique, abritera un évènement de dimension internationale, LE GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DU BENIN.

Evènement majeur de promotion des entreprises et des investissements en Afrique, LE GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES, initiative du Cabinet international ECO FINANCE ENTREPRISES, vise à récompenser les meilleures entreprises africaines, les plus performantes, les plus dynamiques et les plus innovantes, sur la base des critères de l’expertise de l’entreprise, l’innovation, la capacité de pénétration du marché et l’impact de l’activité sur l’économie.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est impérieux de révéler et de libérer le potentiel économique des entrepreneurs et innovateurs du continent, qui créent des millions d’emplois et impactent la croissance économique sur tout le continent.

L’une des principales missions du Cabinet International ECO FINANCE ENTREPRISES, étant de contribuer à la promotion des entreprises et des investissements en Afrique, la cérémonie de Gala des 100 Entreprises les plus Dynamiques du Bénin se présente comme une vitrine internationale de mise en lumière des entreprises qui créent de la richesse, font tourner l’économie et contribue à la promotion des investissements au Bénin. Il joue pleinement sa partition pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de croissance économique et de développement du gouvernement béninois.

Placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, cette 18eme édition qui se déroulera au BENIN ROYAL HOTEL de Cotonou, mettra en lumière les entreprises béninoises qui brillent de par leur expertise et innovation, ainsi que les actions du gouvernement béninois, qui à travers la mise en œuvre des Plans d’Actions du Gouvernement (PAG), mettent en place un environnement favorable pour l’amélioration du climat des affaires et la politique de promotion des investissements. En effet, la vision de son Excellence Patrice TALON, impacte considérablement les performances et la reconnaissance du savoir-faire béninois, en ce sens que les réformes entreprises permettent aujourd’hui au Bénin de rayonner en termes d’attractivité et d’accompagnement des activités économiques.

A travers cet évènement d’envergure, les entreprises seront célébrées et mises sous le feu des projecteurs, avec une visibilité internationale contribuant à mieux révéler au monde le Bénin, terre d’opportunités et à l’imposer comme une destination de choix de la sous-région ouest africaine pour les investisseurs. Ce gala contribuera aussi à accompagner le gouvernement béninois pour mieux révéler les réalisations du gouvernement à travers les actions concrètes des PAG 1 et 2 sur l’amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements au Bénin.

L’évènement impacte à n’en point douter positivement les entreprises, par une mise en valeur de leurs performances et de leurs innovations au plan national et international et présente les pays africains comme des terres attractives regorgeant de véritables potentialités.

Il faut le rappeler, l’organisation, du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques par ECO FINANCE ENTREPRISES, dans les différents pays africains, représente aujourd’hui un véritable apport à la visibilité et au rayonnement des entreprises et constitue un véritable tremplin pour la promotion des entreprises béninoises et la promotion des investissements, et a déjà été organisé avec succès dans huit pays africains à travers 17 éditions.

Il sera retransmis en direct sur la chaine nationale ORTB et plusieurs autres télévisions en Afrique, et s’accompagnera d’un battage médiatique sans précèdent, à travers les chaînes du bouquet Canal Plus, pour une visibilité plus accrue de ces entreprises qui font tourner l’économie béninoise et par ricochet l’économie africaine.

28 octobre 2022 par