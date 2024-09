Corsair dévoile son programme de vol pour l’hiver 2024-2025

Au cours de la saison été 2024, plusieurs tendances se sont dessinées, notamment en termes de destinations : la Guadeloupe atteint la première place des destinations Corsair préférées des voyageurs suivie par La Réunion et la Côte d’Ivoire. La troisième place de la Côte d’Ivoire dans ce classement témoigne d’une seconde tendance de fond, à savoir le succès grandissant des destinations africaines chez Corsair, dont la progression des ventes se constate d’ores et déjà pour la saison hiver 2024-2025.

De plus, si l’été est favorable aux séjours longs qui restent majoritaires chez les voyageurs empruntant les lignes Corsair, les voyages de moins de 15 jours gagnent du terrain.

Afin de s’aligner sur ces nouvelles tendances, la compagnie aérienne a optimisé son programme de vol pour la saison hiver 2024-2025, permettant également de simplifier les départs en voyage.

Un programme hiver 2024-2025 repensé pour répondre aux attentes des voyageurs

Pour passer l’hiver au soleil, destination les Antilles : au départ de Paris, Corsair propose chaque semaine jusqu’à 13 vols à destination de Pointe-à-Pitre et jusqu’à 10 vols à destination de Fort-de-France.

Les Bordelais et les Nantais pourront également profiter des Antilles grâce au retour des liaisons en vol direct vers la Guadeloupe et la Martinique, avec une nouveauté pour les Nantais : au départ de Nantes, direction Fort-de-France, désormais chaque lundi du 16 décembre 2024 au 5 mai 2025. Au départ de Bordeaux, direction Pointe-à-Pitre chaque mardi du 9 décembre 2024 au 6 mai 2025, à l’exception des vacances de fin d’année où les vols auront lieu le lundi.

Pour les vacanciers en quête de chaleur, destination également l’océan Indien avec, au départ de Paris :

Jusqu’à 12 vols par semaine vers La Réunion,

Jusqu’à 6 vols par semaine vers l’Île Maurice dont 4 vols directs,

Jusqu’à 3 vols par semaine vers Mayotte,

Et toujours 2 vols vers Antananarivo.

Les voyageurs au départ de Lyon et Marseille pourront également profiter de 2 vols hebdomadaires vers La Réunion, avec une connexion possible vers Mayotte, ainsi que 2 vols hebdomadaires vers l’Île Maurice.

Pour les voyageurs à destination de l’Afrique, Corsair offre un vol quotidien depuis Paris en direction d’Abidjan, et jusqu’à 5 vols hebdomadaire depuis Paris vers Cotonou et Bamako (les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche).

Et toujours l’offre Train + Air pour faciliter le voyage au départ de 22 villes

Grâce au partenariat de Corsair avec la SNCF, les clients peuvent partir depuis et vers 21 villes françaises ainsi que Bruxelles pour se rendre dans l’une des destinations du réseau Corsair. Cette offre Train + Air comprend trois services : TGV + navette + avion. Elle permet d’effectuer un unique achat pour l’ensemble de son voyage comprenant un acheminement en TGV, un service de navette jusqu’à l’aéroport et un vol Corsair. Il devient alors plus simple et plus pratique de voyager : un seul interlocuteur, une seule réservation, un seul billet et une seule tarification.

Un produit aux meilleurs standards du marché

Le renouvellement de la flotte Corsair, entrepris en 2020, se parachèvera avec la livraison des 8ème et 9ème neo, d’ici fin 2024. A la fin de l’année, la compagnie aérienne disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 2 ans et une performance environnementale améliorée. Les A330neo permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec l’arrivée des A330neo, Corsair a radicalement changé le confort de son produit, signant sa montée en gamme. La classe Business répond aux meilleurs standards du marché, en offrant un confort idéal grâce à ses sièges-lits inclinables à 180°, tous en accès direct, dans une cabine très spacieuse et la moins bruyante de sa catégorie.

Les efforts continus entrepris par la compagnie afin de fournir le meilleur produit, le dernier standard de confort ainsi que les offres de divertissement, de connectivité et de restauration les mieux adaptées, ont été récompensés cette année par le prestigieux classement Skytrax. Corsair a ainsi obtenu le titre de Meilleure compagnie aérienne loisirs en France 2024, qu’elle doit à l’ensemble de ses équipes, et à ses équipages qui veillent au confort de chaque client avec une attention personnalisée.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

