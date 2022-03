Coris Bank International Bénin en partenariat avec le FNM

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE ET CORIS BANK INTERNATIONAL BENIN A TRAVERS SA BRANCHE ISLAMIQUE CBI BARAKA.

Le Fonds National de Microfinance (FNM) et Coris Bank International Bénin collaborent pour une meilleure prise en charge des projets impliquant une conformité aux principes et règles de la finance islamique.

Cet accord permettra aux Services Financiers Décentralisés (SFD), partenaires du FNM, de bénéficier de l’accompagnement technique de CBI Bénin, à travers CBI Baraka, sa Branche Islamique.

Ce partenariat entre les deux institutions s’inscrit dans une vision commune d’optimisation et d’utilisation des divers fonds dédiés au développement socioéconomique.

Un partenariat entre le Fonds National de Microfinance (FNM) et Coris Bank International (CBI) Bénin est convenu pour la promotion de la Finance Islamique auprès de la cible bénéficiaire des Fonds de la Banque Islamique de Développement. A travers ce partenariat, Coris Bank International Bénin apporte un appui technique dans la gestion des financements conformes aux principes et règles de la finance islamique alloués au FNM. Dans ce cadre, elle témoigne de sa disponibilité pour assister le consultant retenu par le FNM dans la formation en finance islamique des Services Financiers Décentralisés (SFD) et des bénéficiaires des fonds BID. Aussi, s’engage-t-elle à animer des modules de formation concernant les différentes thématiques identifiées et retenues par le FNM.

Fidèle à sa mission, le Fonds National de la Microfinance, à travers cet accord, contribuera davantage au renforcement des capacités financières et techniques des acteurs du secteur de la Microfinance, en particulier des Services Financiers Décentralisés (SFD). Le FNM précisera ainsi, son positionnement de partenaire stratégique pour la satisfaction des besoins financiers et non financiers exprimés par les populations à faible revenu, bénéficiaires finaux des interventions spécifiques du FNM.

Entre autres, ce partenariat permettra aussi bien au FNM qu’à Coris Bank International Bénin de contribuer au mieux-être d’une cible diversifiée d’acteurs socio-économiques et par ricochet au rayonnement de l’économie nationale. Cette collaboration pourrait s’étendre à d‘autres thématiques à la demande du FNM ou de CBI Bénin.

A propos de :

Fonds National de Microfinance (FNM)

Le Fonds National de la Microfinance (FNM), institution publique à caractère social régie par la loi 2020-20 du 02 septembre 2020, portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et le Décret n° 2021-672 du 22 décembre 2021 portant approbation des statuts du Fonds National de la Microfinance (FNM). Il est doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie de gestion administrative et financière.

Coris Bank International Bénin (CBI Bénin)

Coris Bank International s’est implantée, au Bénin, depuis décembre 2016. Dès Juin 2018, elle a procédé au lancement de CBI Baraka, son entité entièrement dédiée aux activités conformes aux principes et règles de la Finance Islamique. Ayant démontré très tôt un grand intérêt pour la qualité de service, elle a été certifiée à la norme ISO 9001 version 2015 en 2020. Cette certification a fait de Coris Bank International Bénin, la plus jeune filiale bancaire certifiée dans la zone UEMOA.

1er mars 2022 par