"Contre cette équipe du Rwanda, ce ne sera pas facile" (Gernot Rohr)

À la veille du match contre le Rwanda dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, Gernot Rohr s’est présenté en conférence de presse ce jeudi 10 octobre 2024. Le sélectionneur du Bénin annonce un match difficile pour les Guépards.

Ce vendredi 11 octobre, le Bénin joue le Rwanda, un adversaire très familier. La rencontre s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Lors de cette 3e journée, ce sont les Guépards qui reçoivent et joueront à Abidjan. Comme il est de coutume à la veille de chaque match, le sélectionneur national Gernot Rohr était face à la presse ce jeudi 10 octobre 2024. Le technicien franco-allemand avoue connaître très bien l’adversaire de demain.

« C’est la troisième fois qu’on joue à Abidjan. On a eu la chance de gagner chaque fois et on voudrait continuer dans cette dynamique. Pour s’imposer contre cette équipe du Rwanda, ce ne sera pas facile. C’était déjà difficile en juin passé où on a gagné 1-0, et ce sera encore plus difficile demain. Mais on y croit. », a confié Gernot Rohr.

Le sélectionneur a par la suite évoqué la situation de Jodel Dossou qui est toujours sans club. "On a vu à l’entraînement qu’il est en pleine forme. Avant ce regroupement, Il a travaillé avec un préparateur physique et s’est entraîné avec une équipe. On verra demain s’il peut débuter le match ou pas. On a le retour d’autres joueurs, notamment Andréas Hountondji. Donc on a des options et on est vraiment focus à 100% sur ce match », a déclaré le sélectionneur.

Pour rappel, le Bénin est deuxième de la poule derrière le Nigéria avec 3 points. Le Rwanda compte en deux matchs, 2 points.

J.S

10 octobre 2024 par ,