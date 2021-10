Comment choisir le bon marché de crypto-monnaies pour vos stratégies de trading ?

Source : https://pixabay.com/fr/photos/commerce-blockchain-crypto-monnaie-6531134/

Au cours de ces dernières années, le nombre d’Exchanges (place de marchés des cryptomonnaies) s’est considérablement accru. Cette pluralité peut créer de l’embarras au moment de choisir la plateforme la plus adaptée à ses besoins.

Le choix du bon Exchange dépend de plusieurs facteurs tels que la détention ou non d’une license, les monnaies numériques qui sont négociées, les modes de paiement proposés et bien d’autres.

La juridiction du marché de cryptomonnaie

Pour être autorisées à exercer les activités de trading en ligne, les bourses cryptographiques doivent obtenir des agréments des Etats. Les pays d’Amérique du Nord, notamment les Etats-Unis et le Canada, ainsi que la majorité des pays d’Europe occidentale autorisent le courtage de monnaies numériques.

Prenez l’exemple de Coinbase, l’un des meilleurs exchanges de trading en ligne de crypto-monnaies. Outre l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), Coinbase est autorisée en Amérique du Sud dans des pays comme le Honduras, El Salvador, le Guatemala et le Costa Rica. La Bourse s’est également déployée dans les Caraïbes (République dominicaine, Jamaïque), en Europe, en Asie et en Océanie.

Grâce à son déploiement international dans une centaine de pays, Coinbase est reconnue mondialement comme le plus grand Exchange au monde. C’est aussi le cas de Binance, une bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong qui se positionne en 2e place derrière Coinbase comme le plus grand marché crypto au monde. Elle est présente dans près de 198 pays.

Vous comprenez donc que le bon Exchange de crypto-monnaies est celui qui vous permet de trader depuis n’importe quel point du globe. Vérifiez donc que la bourse que vous choisissez détient un agrément de l’autorité de régulation de votre pays de résidence ce qui lui permet d’exercer en toute légalité.

Les cryptomonnaies disponibles

Le deuxième critère à prendre en compte pour choisir le bon marché de crypto-monnaies est le nombre de devises disponibles. A ce sujet, il existe deux stratégies : celle qui est adaptée aux marchés spécialisés et celle des marchés non spécialisés.

Sur les marchés spécialisés

Certains marchés boursiers se sont spécialisés dans le trading de Bitcoin car c’est la monnaie la plus dynamique. C’est le cas par exemple de itBit ou de Bittrex. Certaines proposent aussi bien le Bitcoin que le Bitcoin Cash ou encore le Bitcoin Gold. Il ne tient alors qu’à vous de développer les meilleures stratégies de trading du bitcoin lorsque vous choisissez ces plateformes.

Arrivant en 2e position des crypto-monnaies les plus dynamiques, l’Ethereum fait également l’objet d’une attention particulière. Par conséquent, il existe des marchés boursiers exclusifs à cette monnaie numérique sur lesquels il est même possible de trader l’Ethereum ou l’Ethereum Classic.

Si vous n’envisagez de trader que l’une ou l’autre de ces monnaies numériques, vous pouvez choisir ce genre de plateformes. Cependant, si votre stratégie de trading implique d’autres devises numériques, vous avez tout intérêt à choisir une plateforme qui propose le maximum de crypto-monnaies.

Sur les marchés non spécialisés

Les marchés non spécialisés sont ceux qui permettent à leurs clients de trader plusieurs devises crypto. Choisissez une plateforme qui propose non seulement les déclinaisons du Bitcoin et de l’Ethereum, mais aussi d’autres cryptomonnaies comme : Dash, Stellar, Zcash, Cardano, Ripple, Verge, Litecoin, QuaZar, NEO, Coindash, EOS, Gifto, Enjincoin, Status, Aelf, Ambrosus, Vive, Iostoken, etc.

Les devises échangées

Contre quelles devises la bourse accepte-t-elle que vous échangiez des crypto-monnaies ? Posez-vous cette question au moment de choisir votre marché de cryptomonnaie. Ne l’oubliez pas ! Pour obtenir vos monnaies numériques, il faut les acquérir avec des devises classiques. Par conséquent, le bon marché de cryptomonnaie est aussi celui qui vous propose le plus grand nombre de devises à échanger, qu’il s’agisse du dollar, de l’euro, du yen, du rouble, du livre, etc.

Les moyens de paiement disponibles

Sur un bon site de trading de monnaie cryptographique, l’achat doit pouvoir se faire grâce à plusieurs modes de dépôt. De même, il faut que les retraits puissent se faire via plusieurs moyens, notamment les cartes bancaires (Visa, MasterCard, American Express, etc.) et le transfert bancaire. A cela, il faut ajouter d’autres moyens de paiement comme PayPal, Skrill, Neteller, etc. Certaines plateformes comme Coinmama acceptent même les cartes de crédit.

Les frais appliqués

La plupart des bourses proposent des frais de transaction proches de zéro. Une plateforme comme Binance par exemple ne prélève que 0,1% à chaque transaction tandis que Robinhood ne prélève rien du tout. De même, il n’est pas difficile de trouver une bourse qui ne prélève pas de frais à l’inscription. Pour payer le moins de frais possible, optez pour la bourse dont les frais sont les plus abordables.

Résumé

Certes, choisir le bon marché de crypto-monnaie implique la prise en compte de nombreux facteurs pertinents. Le but est de choisir l’Exchange 9qui correspond le plus à vos besoins.

