Claudine Prudencio donne l’exemple à Godomey

La présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) accompagné des membres du bureau politique a voté ce dimanche 21 avril 2021 dans son fief de Godomey. Occasion pour Claudine Afiavi Prudencio d’inviter toute la population à aller voter dans la paix.

Il sonnait 11 H 47 lorsque l’amazone est entrée dans l’enceinte de son bureau de vote à Godomey Gninkinmey. Après les formalités d’usage, Claudine Prudencio a voté et déposé son bulletin dans l’urne.

A l’issue du vote, elle a adressé un message à toute la population. « Ici, c’est le Bénin, personne ne doit avoir peur, la violence ne produit rien de bon (…). Le vote est un devoir civique. Je vous invite tous à sortir pour accomplir ce devoir citoyen. Votons tous dans la paix. », a indiqué Claudine Afiavi Prudencio, présidente l’UDBN et soutien inconditionnel du candidat Patrice Talon et du duo Talon-Talata dans le cadre de la présidentielle 2021.

