Claude Kekou, CA de Lokogba tué dans un accident

Deuil au parti Union Progressiste (UP) et dans la commune de Lalo !

Claude Kekou, Chef d’Arrondissement (CA) de Lokogba, commune de Lalo a trouvé la mort dans un accident de circulation, ce jeudi 04 août 2022, à Agamey.

Grièvement blessé avec de multiples fractures au bras et à la tête, le CA a été transporté d’urgence au centre de santé d’Agamey avant d’être référé au Centre Hospitalier Départemental Mono-Couffo à Lokossa. Malgré les premiers soins qui lui ont été administrés, le CA Claude Kekou a rendu l’âme.

Le défunt est membre du parti Union Progressiste (UP).

M. M.

4 août 2022 par ,