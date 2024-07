Choisissez vos favoris pour les demi-finales palpitantes de l’Euro 2024 !

La société de bookmakers 1xBet se penche sur les matchs qui détermineront les finalistes de cet Euro.

Espagne vs France, 9 juillet

L’Espagne est le principal favori

Avant le début du tournoi, peu de gens prédisaient le succès de l’équipe nationale d’Espagne, mais aujourd’hui, la Furia Roja est proche d’un quatrième titre de champion d’Europe, un record. Les Espagnols sont devenus la meilleure équipe en phase de groupes et ont éliminé l’Allemagne, l’un des principaux prétendants au trophée, en quarts de finale. L’équipe de Luis de la Fuente n’était pas prête à affronter le style dure des Allemands, mais elle a fait preuve de courage et s’est finalement offerte le succès tant précieux.

La Furia Roja aborde le match contre la France sans Pedri, Dani Carvajal et Le Normand. Le milieu de terrain blessé sera facilement remplacé par Dani Olmo, en pleine forme, tandis que Jesús Navas, 38 ans, devra marquer Kylian Mbappé. Il s’agira probablement du dernier match de la légende sévillane en sélection, et il fera tout pour arrêter son adversaire vedette.

La France pragmatique

Lors de cet Euro, l’équipe de France n’a marqué que trois buts : une réalisation sur penalty et deux après des buts contre son camp. Dans le même temps, les Français n’ont pas encaissé le moindre but. Didier Deschamps a délibérément opté pour un style de football pragmatique, en alignant le trio défensif Kanté, Tchouaméni et Rabiot au milieu de terrain. Peu de gens croyaient que N’Golo parviendrait à jouer au même niveau après son transfert en Arabie saoudite, mais le milieu de terrain est de retour en grande forme et pourrait être le MVP du tournoi. Kylian Mbappé, quant à lui, n’a pas encore répondu aux attentes. L’attaquant restera certainement dans les mémoires pour son masque, mais ses ambitions de remporter le Ballon d’Or doivent être étayées par des résultats, et un seul but sur penalty ne casse certainement pas des briques.

Pays-Bas vs Angleterre, 10 juillet

Koeman est de retour pour le trophée

Les Pays-Bas ont atteint le dernier carré pour la première fois au cours des cinq derniers championnats d’Europe et veulent réitérer le succès de la génération dorée de 1988. Ronald Koeman a été le principal défenseur des Oranje lors de ce tournoi, qui s’est également déroulé en Allemagne, et il connaît parfaitement le secret des grandes victoires.

Son équipe a terminé troisième dans la poule et a miraculeusement attiré des adversaires relativement plus faciles en phase finale, la Roumanie et la Turquie. Cependant, les Oranje doivent faire preuve de leur force lors du match contre les vice-champions d’Europe. Ronald Koeman s’appuie sur une ligne de défense expérimentée et sur Cody Gakpo, l’un des meilleurs buteurs du tournoi. Le gardien Bart Verbruggen, qui s’est montré courageux face à la Turquie et a permis à son équipe de décrocher la victoire, jouera pareillement un rôle important.

Sa Majesté la Fortune sera-t-elle à nouveau favorable à l’Angleterre ?

Gareth Southgate a été impitoyablement critiqué pour son football soporifique, mais en 2021, le sélectionneur a mené les Three Lions en finale du championnat d’Europe pour la première fois de leur histoire et il est maintenant sur le point de refaire le coup. Jude Bellingham et Bukayo Saka ont sauvé l’Angleterre d’une élimination en phase finale, mais la chance ne peut pas durer pour toujours. L’équipe d’entraîneurs doit apporter des changements significatifs, car avec un tel plan de jeu, même Phil Foden, le meilleur joueur de la saison en Premier League, perd sa magie.

Luke Shaw, désormais complètement remis de sa blessure, peut apporter de la variété à l’attaque anglaise. Gareth Southgate appréciait ce défenseur et l’a finalement engagé pour ce tournoi, tout en sachant qu’il ne serait disponible que pour les éliminatoires. Deviendra-t-il l’arme secrète des Three Lions ?

