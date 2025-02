Choiseul Africa Summit 2025 s’ouvre ce 26 février

Le Choiseul Africa Summit se tiendra à Cotonou les 26 et 27 février prochains. En prélude au sommet, les Directeurs des structures étatiques co-organisatrices de l’événement ont tenu vendredi 21 février dernier une conférence de presse.

Le Bénin se positionne comme destination stratégique pour les investissements. Le Choiseul Africa Summit se tiendra à Cotonou les 26 et 27 février 2025. Événement d’envergure internationale co-organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (APIEx) et la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI), Choiseul Africa Summit est « une manifestation de la vision et de l’ambition du Bénin », selon Sindé Chékété le Directeur général de l’APIEx. En constante transformation depuis 2016, le Bénin offre des secteurs porteurs tels que l’industrie textile, l’agroalimentaire, les industries culturelles et créatives, le tourisme, etc. « La stabilité politique favorable aux investissements est reconnue par tous et permet à tous ceux qui viennent investir au Bénin d’avoir accès aux facteurs de production, à un coût compétitif quand on se compare à nos voisins, mais également dans le monde entier », a expliqué le DG APIEx.

Le Bénin mettra en avant ses zones économiques spéciales, comme celle de Glo-Djigbé, et les dispositifs incitatifs mis en place pour faciliter l’investissement, a fait savoir Létondji Béhéton le Directeur général de la SIPI Bénin.

Pour Maryse Lokossou, Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ( CDC Bénin). « Ce sommet va être l’occasion d’accueillir, ici dans notre pays, plus de 350 dirigeants économiques, politiques et institutionnels étrangers et de les mettre en relation (...) avec nos industriels, avec nos politiques, avec nos autorités également ».

Parmi les personnalités au Sommet, on retrouvera Alain Ebobisse, Directeur général d’Africa 50, qui parlera des solutions de financement des infrastructures et de leur rôle dans le développement économique africain ; Gagan Gupta, Président-Directeur Général du groupe ARISE, qui analysera les enjeux stratégiques de l’industrialisation en Afrique.

Le Choiseul Africa Summit s’ouvrira avec une cérémonie inaugurale marquée par les interventions de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata et de Abdoulaye Bio Tchané, Ministres d’État, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale.

M. M.

22 février 2025 par ,