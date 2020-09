Chercheurs et inventeurs invités à trouver une solution à la Covid-19

La 21ème Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle a été célébrée ce dimanche 13 septembre 2020. A l’occasion de cette célébration, le ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a adressé un message à la population béninoise.

Dans son message, le ministre de l’industrie et du commerce a invité les chercheurs, inventeurs et innovateurs à puiser dans la base de données de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi) afin de trouver une solution à la pandémie du Coronavirus qui ébranle actuellement le monde.

L’Oapi renseigne-t-elle, a conçu une base de données de brevets d’inventions et d’informations techniques qu’elle tient à la disposition des États membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Alimatou Shadiya Assouman a précisé que la maladie de la Covid-19 menace gravement l’avenir de l’humanité et impose la recherche rapide de solution à la fois médicale et technologique pour l’endiguer, voire l’éradiquer. D’où l’appel lancé aux chercheurs, inventeurs et innovateurs. Elle n’a pas manqué de rappeler l’objectif de cette journée qui vise à encourager les Africains à s’investir dans la recherche-développement et la protection de leurs créations. Cette journée selon le ministre de l’industrie, est l’occasion pour les gouvernants, les créateurs et la société civile de se rappeler l’un des défis majeurs qu’est le développement de l’industrie. Raison pour laquelle le Bénin, membre fondateur de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, la célèbre pour sensibiliser les inventeurs et les chercheurs au rôle que joue l’invention dans le développement du continent africain, a-t-elle expliqué.

« Le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la Covid-19 », c’est le thème retenu la 21ème Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle.

