Charles Ahouandjinou reçoit les hommages des acteurs du football

Décédé le 08 janvier dernier, l’ancien joueur des Requins de l’Atlantique, Charles Ahouandjinou, a reçu les hommages des acteurs du football béninois. La cérémonie qui a eu lieu au Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou a été marquée par a présence du représentant du ministre des sports, et plusieurs autres personnalités.

Charles Ahouandjinou, alias ‘’Tadjin’’ conduit à sa dernière demeure. Mais avant, il a reçu les hommages du monde du football béninois. Pour Bernard Hounnouvi, ancien capitaine des Requins de l’Atlantique, son ex coéquipier fut un « rassembleur de groupe aussi bien au niveau des Requins qu’au niveau des autres clubs ». « Sur le terrain comme en dehors, il était un international. Il était présent à tous les rendez-vous et c’est cela que nous retenons de l’homme », a-t-il témoigné.

Pour Imorou Bouraïma, représentant le président de la Fédération béninoise de football, Charles Ahouandjinou fut « une perle rare et une bête noire des défenses adverses ». « Des gens comme lui sont aujourd’hui recherchés. Son absence parmi nous laissera un vide qu’on ne pourra pas combler », a regretté Imorou Bouraïma.

Charles Ahouandjinou selon Bonaventure Codjia, représentant le ministre des sports, est un talent qui restera gravé dans les cœurs. C’est un être cher qui, de son vivant, a incarné des valeurs morales et spirituelles, a souligné Bonaventure Codjia.

L’ancien joueur des Requins de l’Atlantique a rejoint la demeure éternelle à l’âge de 64 ans.

F. A. A.

26 janvier 2022 par