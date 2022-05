En marge d’une rencontre littéraire, Dr Eustache Hessou s’est prononcé sur l’affaire ‘’Dubaï Porta Potty.

« Porta Potty, c’est la pure sorcellerie des Arabes, ce n’est pas une affaire de ‘’merde’’ à avaler mais c’est l’achat de l’âme des filles. Tout cet argent qu’on donne, on achète l’âme des filles. Toutes ces filles qui ont pris l’argent, elles ne sont plus des êtres humains, c’est des zombies », a déclaré le docteur en sociologie anthropologie de développement.

Dr Eustache Hessou explique le système de réincarnation de l’âme. Lorsque nous voulons naître, poursuit-il, Dieu envoie une âme dans un corps. La femme choisit un homme. « Les deux se rencontrent et au 4ème jour, le métabolisme se met en place. 4 fois 4, ça fait 16, ça fait les 16 signes du Fâ, fois 16, ça fait 256 donc 9 mois (correspondant à la durée d’une grossesse)››, explique le socio-anthropologue.

Dr Hessou, qui a soutenu sa thèse sur les « Représentations sociales de la sorcellerie (AZE) chez les fons du Sud-Bénin », rappelle que lorsque nous mourrons, l’âme retourne à Dieu. Cette âme est ensuite réincarnée dans un autre enfant.

A l’en croire, l’âme d’un être humain peut être utilisée à d’autres fins. « Il y a des systèmes magiques où c’est l’âme qu’on utilise pour faire des choses. On peut créer un système où on apprivoise les âmes des gens (…) l’âme étant un être sans corps lorsqu’on la manipule spirituellement, elle peut aller tuer, voler faire n’importe quoi et revenir », a-t-il affirmé.

Il ressort de ses explications que lorsque l’âme d’un être est achetée, elle ne retourne pas à Dieu. « Ceux qui l’ont apprivoisée, la domestique ici pour l’utiliser. C’est ça qui explique le système de la déjection. Imaginez ce c*c* dans la bouche d’un être humain, c’est un rituel magique rétroactif, c’est dangereux. Ce n’est pas qu’elles mangent du c*c*, elles ont vendu leur âme (…) », informe Dr Eustache Hessou.

Les femmes sont appelées à faire attention avec ces genres de pratiques.

Dr Hessou présente la femme comme un être puissant. « C’est une question d’éducation aussi. Quand une fille est mal élevée, elle est un danger public parce que la femme a trop de pouvoir (…). Quand vous voyez une femme qui se promène d’homme en homme, sa puissance chute parce que la femme, c’est le temple de Dieu », a-t-il ajouté. Il y a quelques semaines, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Elle montre des femmes s’adonner à des actes scatophiles à Dubaï. Selon les informations, elles perçoivent en retour beaucoup d’argent.

A.Ayosso

16 mai 2022 par ,