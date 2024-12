Celtiis dans un partenariat stratégique avec la FBF pour hisser le football béninois

La Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), à travers sa marque Celtiis, devient le sponsor officiel de la Fédération béninoise de football (FBF). Un accord de partenariat est signé ce lundi 02 décembre 2024, par le directeur général de la SBIN, Omar G. NDIAYE, et le président de la FBF, Mathurin de CHACUS. Le ministre des sports, Benoît DATO, les membres du comité exécutif de la FBF et plusieurs autres personnalités ont rehaussé l’évènement de leur présence.

Durant les 05 prochaines années, la Fédération béninoise de football pourra compter sur l’opérateur mobile Celtiis, en tant que partenaire officiel d’appui aux Guépards et aux Amazones pour différentes compétitions. Un premier partenariat d’un montant de 1,5 milliard de francs CFA est signé ce lundi 02 décembre 2024. A travers ce partenariat, le réseau GSM nourrit l’ambition de contribuer à transformer durablement le paysage du football béninois. De façon spécifique, il s’agira d’accompagner les sélections nationales pour qu’elles atteignent des performances de haut niveau et deviennent des références en Afrique ; de soutenir l’émergence de nouveaux talents et leurs offrir une plateforme pour s’épanouir ; et enfin, d’améliorer les standards du football béninois et de stimuler une culture de la performance et de l’innovation dans le sport.

Fruit de plusieurs mois d’échanges et de réflexions stratégiques, ce partenariat selon le directeur général de la SBIN, repose sur la conviction que « le football est un levier clé pour le développement social, culturel et économique du Bénin ». En plus d’être aux côtés de la FBF, le plus important dira Omar G. NIDAYE, est de montrer aux autres sociétés béninoises que le football et le sport en général mérite d’être accompagné. A cet effet, il a exprimé le vœu que les autres sociétés intervenant dans divers secteurs d’activités viennent accompagner la fédération et le ministère des sports dans leur vision de faire du football, « un sport performant et durable ». Le directeur général de la SBIN a, pour finir, réitéré son engagement à soutenir le football dans toute ses dimensions, et d’en faire « un moteur de fierté nationale et un catalyseur de développement ».

Selon le président de la FBF, ce partenariat qui intervient au lendemain de la qualification du Bénin à la CAN 2025, est « un signe annonciateur de la bonne performance des Guépards à la messe de football africain au Maroc ». Très heureux du partenariat avec la SBIN, Mathurin de CHACUS a rassuré de l’engagement de son équipe à respecter strictement les différentes clauses du contrat. « C’est un rêve qui se réalise », a-t-il fait savoir se référant aux centres de formation qui seront appuyés. Le président de la FBF n’a pas manqué de saluer le chef de l’Etat pour sa vision éclairé du sport en général, et du football en particulier.

Intervenant à cette occasion, le ministre des sports a rappelé la vision du chef de l’Etat ; celle de voir développer autour du football, tout le modèle économique nécessaire pour un essor favorable qui lui permettra de s’ancrer davantage. Benoît DATO a exprimé ses remerciements au directeur général de la SBIN, un acteur du football et un homme averti sur qui la FBF peut compter pour aller loin. « Le partenariat qui prend corps aujourd’hui est un fruit, et nous devons continuer à arroser ce fruitier pour que de meilleurs fruits viennent », a-t-il souhaité.

Dans le cadre de la collaboration avec la FBF, la SBIN entend s’impliquer activement dans les compétitions de la Ligue de football professionnel du Bénin (LFPB) afin de renforcer le niveau de jeu et d’améliorer les infrastructures. Un accompagnement global est également envisagé pour impacter tous les clubs et joueurs à travers le pays. Le but visé est de favoriser une dynamique inclusive et équitable.

F. A. A.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

