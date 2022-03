Ce que prévoit Talon à la présidence de l’UEMOA

Élu président de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), vendredi 25 mars 2022, lors d’un double sommet CEDEAO-UEMOA à Accra au Ghana, le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon à des projets pour le renforcement de l’intégration sous régionale.

« Le mandat du Président Patrice Talon sera placé sous le signe d’une volonté de réformes, d’une bonne gouvernance assumée, dans un esprit de concertation permanente avec les autres Chefs d’État. Son intention n’est pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais de rechercher des solutions appropriées pour les progrès dans la sous-région », a expliqué Aurélien Agbénonci, ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, samedi 26 mars 2022, lors d’un point de presse tenu à la salle Fleuve Jaune.

Le Chef de l’État Patrice Talon et nouveau président en exercice de l’UEMOA a œuvré activement en faveur de l’intégration régionale, dans la gestion de certains dossiers sensibles, la réforme du FCFA, le financement de la lutte antiterroriste, la gestion de la dette, les conditions d’octroi des prêts aux pays comme les nôtres, mais cette désignation est aussi et surtout liée aux performances économiques que réalise le Bénin ces dernières années.

Sa désignation par ses pairs pour présider aux destinées de l’UEMOA, est le couronnement des efforts inlassables du président Patrice Talon tant au plan national que régional, a indiqué le chef de la diplomatie béninoise.

Une première réforme visant à faire coïncider la Présidence du Conseil des Ministres avec la Présidence de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement a été proposée par le nouveau président de l’UEMOA Patrice Talon. La réforme a été acceptée par les autres Chefs d’État. Ce qui remet en place, le Ministre de l’Économie et des Finances béninois, Monsieur Romuald Wadagni. Organe suprême de l’Union, la Conférence a pour attribut principal de définir les grandes orientations de la politique de l’Union. Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et peut tenir plusieurs sessions extraordinaires.

L’objectif de cette réforme est de faciliter la cohésion dans la définition et la célérité dans la conduite des grandes orientations politiques de l’UEMOA.

C’est la première fois que le président Patrice Talon est porté à la tête d’un organisation sous-régionale. Il prend fonction dans un mois au cours d’un sommet virtuel.

M. M.

27 mars 2022 par ,