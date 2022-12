Ce que la CSTB attend de la rencontre Gouvernement-Syndicats

Dans le cadre de la réforme de revalorisation des salaires des travailleurs au Bénin, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2022, de rencontrer mardi 06 décembre prochain les syndicats et le patronat. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) a exprimé ses attentes de cette rencontre importante au cours de laquelle les options retenues par le gouvernement seront exposées aux partenaires sociaux.

Pour Kassa Mampo et les siens, lorsqu’on parle de revalorisation des salaires, « cela passe par l’augmentation des salaires dans le public, la revalorisation du SMIG et la hiérarchisation des salaires dans le privé ». « Il faut également prendre en compte le salaire des retraités », a souhaité la CSTB. La confédération syndicale a également émis le vœu que des dispositions soient prises pour une augmentation sensible. Il faudra selon l’organisation syndicale, diminuer certains impôts et taxes qui plombent le revenu du travailleur. La CSTB n’a pas oublié les Aspirants au métier de l’enseignement (AME). « Nous attendons que les AME deviennent tous agent de l’État et qu’ils soient payés 12 mois sur 12 », a-t-il souhaité avant des déplorer le retard que connait la promesse du gouvernement.

