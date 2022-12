Ce que BIO TCHANE pense de l’ouverture aux partis de l’opposition

Le secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye BIO TCHANE était l’invité de RFI Afrique ce mercredi 28 décembre 2022. Durant l’entretien avec le journaliste, il a exprimé sa position sur la participation des partis de l’opposition à l’élection législative de janvier 2023 au Bénin.

La participation des partis de l’opposition à l’élection législative de janvier 2023 est une bonne chose pour le pays dans son ensemble, et pour le système démocratique. C’est la position exprimée par le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain sur la participation des partis de l’opposition. « C’est une bonne chose pour ces partis qui participent aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Cette élection selon BIO TCHANE, est une élection compétitive qui ne change rien en termes d’objectifs pour la formation politique qu’il dirige. « Notre objectif est clair. C’est de sortir de ces élections en tant que premier parti politique du Bénin. C’est pour nous effectivement un bon test », a confié le secrétaire exécutif national du BR.

Sur la question du taux de participation, BIO TCHANE rassure qu’il sera « forcément » supérieur à celui de 2019. « Après 2019, il y a eu des élections où la participation a été encore plus meilleure. Aujourd’hui, avec 07 participations, nous espérons que la participation sera meilleure », a-t-il rappelé.

L’aspect relatif aux troubles n’a pas été occulté pendant l’entretien sur RFI. « Ceux qui ont pensé qu’en troublant la paix dans le pays, ils pouvaient imposer leurs démarches participent aujourd’hui, et ils n’ont pas de raison de s’engager dans des troubles à nouveau », a fait savoir le secrétaire exécutif national du BR.

Le scrutin législatif pour l’élection des députés de la 9e législature aura lieu le 08 janvier prochain. Mais pour l’heure, la campagne électorale bat son plein. Les 07 partis politiques en compétition vont solliciter les suffrages des électeurs dans tous les coins du pays.

F. A. A.

