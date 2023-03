"Carrefour des Opportunités", un creuset de la CCI BENIN aux entreprises

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI BENIN) a organisé dans la soirée du vendredi 24 mars 2023 à son siège à Cotonou, le rendez-vous périodique dénommé ‘’Carrefour des entreprises’’. Coris Bank International Bénin (CBI) et la Banque Internationale pour l’Investissement et le Commerce (BIIC), deux banques partenaires de l’institution consulaire, ont expliqué aux chefs d’entreprises venus massivement à la rencontre, les opportunités de financement de projets, et les obstacles à surmonter pour bénéficier de leur accompagnement.

Trouver de financement pour son projet est l’une des difficultés fondamentales auxquelles les entreprises béninoises sont confrontées. La problématique était au cœur de "Carrefour des Opportunités" de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin ce vendredi 24 mars. Cette rencontre périodique d’échanges entre les promoteurs d’entreprises et les banques, et autres structures de financement, a été animée par Coris Bank International et la BIIC. Elle vise selon la directrice des opérations de la CCI BENIN, à offrir aux entreprises accompagnées et sélectionnées, les occasions de réseautage et de partage d’opportunités avec les banques. Le constat fait d’après Joëlle VIDEHOUENOU, est que malgré les multiples efforts des entreprises dans l’élaboration de leurs plans d’affaires, les nombreux accompagnements des structures d’appui et d’encadrement, les chefs d’entreprises voient leurs demandes de financement rejetées par les banques. D’où l’initiative de la CCI BENIN qui vise à mettre ses banques partenaires à leur disposition afin qu’elles les situent d’une part, sur les possibilités de financement, et leur expriment leurs attentes réelles des projets pour lesquels les entreprises sollicitent de financement d’autre part. La directrice des opérations a, pour finir, exhorté les chefs d’entreprises à suivre les différentes communications, et à exprimer leurs préoccupations aux banquiers sollicités pour la circonstance, afin que les projets non financés bénéficient désormais de l’accompagnement des banques.

Quelques obstacles au financement des projets

Dans sa communication, Thomas FANOU a mis l’accent sur quelques obstacles qui entravent le financement des projets auprès des banques. Les entreprises selon le responsable département PME-PMI de Coris Bank, n’appuient pas souvent leurs demandes de supports rassurant. Il a évoqué à titre illustratif, le problème de documentation, notamment, le plan d’exploitation prévisionnelle qui permet de lire les projections de l’entreprise, les états financiers, le profil de l’entreprise et celui du porteur du projet, etc. Des exigences qui d’après lui, répondent à une question : « Faire en sorte que le financement qui sera mis en place se déroule bien dans la durée ».

Bastatou SAKA, directrice Banque de détail, et Habib SODONOUGBO, responsable du réseau des agences, ont représenté la BIIC.

L’édition de ce vendredi de ‘’Carrefour des Opportunités" a été l’occasion pour les chefs d’entreprises, de prendre contact avec les représentants des deux banques.

26 mars 2023