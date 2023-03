Carol Spahn pour le renforcement de la coopération avec le Bénin

La directrice générale de l’agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis ‘’Corps de la Paix’’ a effectué une tournée de cinq jours au Bénin. C’est dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et le Corps de la Paix. Au terme de son séjour, Carol Spahn a échangé, ce mardi 14 mars 2023, avec les professionnels des médias au siège du Corps de la Paix à Cotonou.

« Je suis là pour célébrer les 55 ans de coopération entre le Bénin et le Corps de la Paix », a déclaré la directrice du Corps de la Paix. Depuis 1968, l’agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis intervient dans plusieurs domaines au Bénin. Selon Carol Spahn, le Bénin est sa première destination en Afrique de l’Ouest depuis qu’elle a été confirmée 21e directrice de l’agence en décembre 2022.

La directrice du Corps de la Paix a eu l’occasion d’échanger avec le président Patrice Talon ainsi que les ministres de l’Agriculture et de l’enseignement secondaire. Avec le Chef de l’Etat, informe-t-elle, les discussions se sont axées sur les domaines de coopération dans lesquels nous sommes actifs. Il s’agit notamment de l’éducation, de l’agriculture et de la santé. A l’en croire, le président Talon a mis un accent particulier sur l’enseignement de la langue anglaise et a souhaité que ce domaine soit élargi.

Carol Spahn s’est rendue dans cinq départements du Bénin. Elle a apprécié l’accueil, l’hospitalité béninoise et l’échange culturel. Plusieurs personnes rencontrées lors de sa tournée ont partagé leurs expériences avec les volontaires du Corps de la Paix.

La Mission du Corps de la Paix est de promouvoir la paix et l’amitié dans le monde en remplissant trois objectifs. Il s’agit pour les volontaires de mettre leur savoir-faire et leur assistance technique au service des communautés d’accueil ; aider les populations du pays hôte ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension du peuple américain ; aider le peuple américain ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension des populations du pays hôte. Le Bénin a accueilli plus de 2000 volontaires. 19 volontaires du Corps de la Paix sont actuellement au Bénin. L’une des priorités de l’agence selon la directrice est de poursuivre le retour des volontaires au service à l’étranger après l’évacuation mondiale de 2020 en raison du Covid-19. Le prochain groupe de volontaires sera au Bénin en juin 2023.

Akpédjé Ayosso

15 mars 2023 par