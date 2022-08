A l’occasion de la célébration du 1er août 2022 au Bénin, le défilé a été marqué par plusieurs temps forts dont entre autres l’exécution de l’hymne national en langue fon par des jeunes filles.

Une exécution de l’hymne national en langue fon au défilé du 1er août 2022 a séduit le public. L’hymne national a été exécuté par des 27 élèves filles du Ceg Gouako-Kotoclomey de Missérété, situé dans le département de l’Ouémé.

« C’était une tradition pour elles de chanter l’hymne national fon », a confié Mechac Adjaho sur ‘’Frissons radio’’. « Nous avons travaillé avec les filles quelques jours ; ça a duré moins d’une semaine. Il y avait déjà une base. Elles savaient déjà faire la chanson. Les enseignants avaient déjà travaillé avec elles en amont », a-t-il expliqué.

Les filles ont été repérées suite à une production publiée sur internet. Dans le cadre de la célébration des 62 ans d’indépendance du Bénin, la direction des Arts et du Livre du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture a dépêché une délégation pour rencontrer les responsables du collège et les filles. « Notre tâche a juste été d’élever le niveau du rendu de la performance et de coordonner pour en faire une prestation », a ajouté le musicien béninois.

3 août 2022 par