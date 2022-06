Boni Yayi présente ses condoléances à la famille de Théophile Nata

L’ancien président de la République, Boni Yayi était au domicile de l’ex président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ce mercredi 22 juin 2022. Il est allé présenter ses condoléances à la famille de Théophile Nata.



Théophile Nata, ex président de la HAAC, et ancien ministre des affaires étrangères n’est plus. Il a rejoint la demeure éternelle le 11 juin 2022. L’ancien chef d’Etat s’est rendu au domicile du défunt ce mercredi 22 juin. Objectif, présenter ses condoléances à la famille du défunt.

L’ancien président de la HAAC sera conduit dans sa dernière demeure le samedi 25 juin prochain.

