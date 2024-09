Boko et Homéky devant le procureur mardi prochain

L’homme d’affaires Olivier Boko, et l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky, principaux accusés dans l’affaire tentative de coup d’Etat au Bénin seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) mardi 1er octobre 2024.

L’audition prévue pour vendredi 27 septembre dernier n’a pu avoir lieu. Et pour cause, les avocats des prévenus n’ont pu rencontrer leurs clients pour discuter du contenu du dossier avec eux. Ces derniers selon nos sources, n’ont pas souhaité démarrer l’audition sans avoir au préalable échanger avec leurs clients. Ce qui a conduit à un prolongement de la garde à vue des mis en cause.

Depuis mardi 24 septembre 2024, une affaire de tentative de coup d’Etat défraie la chronique au Bénin. Olivier Boko, homme d’affaires et ami personnel du chef de l’Etat, et Oswald Homéky, ancien ministre des sports, seraient les principaux commanditaires de la manœuvre destinée à déstabiliser le pouvoir Talon.

