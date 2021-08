Bloomfield confirme la note A+ de la BOA Benin

L’agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation a confirmé la note de long terme « A+ avec une perspective positive » décernée à la Bank Of Africa Bénin en 2020 et la notation à Court Terme « A1 ».

Bloomfield Investment Corporation a validé la notation à Long Terme de Bank Of Africa Bénin « A+ » et celle à Court Terme « A1 ». Selon ‘’ Financial afrik’’, « la validité de la notation va de mai 2021 à avril 2022 ».

La qualité de crédit élevée est l’un des facteurs positifs ayant contribué à cette confirmation. A cela s’ajoutent les facteurs de protection. « Les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique », informe la même source.

S’agissant de la notation à Court Terme ‘’A1’’, Bloomfield indique que « les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels ».

Les facteurs de risque sont mineurs selon l’agence de notation.

BOA Bénin a maintenu sa position de leader sur le marché bancaire et mis en place une stratégie adaptée aux évolutions conjoncturelles. En dépit du Covid-19, la Banque a enregistré de bonnes performances.

Des facteurs de fragilité de la qualité de crédit ont été relevés par l’agence de notation. Il s’agit entre autres « d’un rythme moins important des activités de crédits, d’importants retraits de la clientèle institutionnelle ou encore d’une baisse du résultat net, sous l’effet d’une hausse significative du coût du risque ».

